В Сыктывкаре с 1 мая начнут ремонт дорог

На портале госзакупок появились заявки по выполнению ремонтных работ и приведению в нормативное состояние сыктывкарских дорог. Начальная стоимость составляет более 157 миллиона рублей.

Компании, которые желают принять участие в аукционе, должны до 13 марта отправить документы. Уже 15 марта комиссия определит, какие подрядные организации будут выполнять работы. Технической документацией также регламентируется время для осуществления ремонтных работ: начало с 1 мая, завершение – 31 августа 2023 года.