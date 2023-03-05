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В Сыктывкаре с 1 мая начнут ремонт дорог

В Сыктывкаре с 1 мая начнут ремонт дорогФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На портале госзакупок появились заявки по выполнению ремонтных работ и приведению в нормативное состояние сыктывкарских дорог. Начальная стоимость составляет более 157 миллиона рублей.

Компании, которые желают принять участие в аукционе, должны до 13 марта отправить документы. Уже 15 марта комиссия определит, какие подрядные организации будут выполнять работы. Технической документацией также регламентируется время для осуществления ремонтных работ: начало с 1 мая, завершение – 31 августа 2023 года.

Ремонт дорог, например по улице Южной от улицы Колхозной до улицы Летной, по улице Мичурина от Сысольского шоссе до улицы Мичурина, 56, а также по улице Домны Каликовой от улицы Южной до Сысольского шоссе, 13/1 оценивается властями в 42,1 миллиона рублей.
 

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