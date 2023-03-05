В Коми ребенок попал под колеса автомобиля, а молодой парень без прав сбил женщину

Как рассказали в ГИБДД по Коми, в регионе за день произошло два наезда на пешеходов водителями автомобилей.
Первая авария с наездом на пешехода произошла в Усть-Вымском районе 4 марта в районе 10 часов дня. Парень 2004 года рождения, находясь за рулем “Дэу”, ехал по одной из улиц Жешарта. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и сбил женщину 1967 года рождения, которая шла по краю проезжей части.
У пострадавшей диагностировали перелом коленного сустава. Обошлось без госпитализации. Водитель иномарки не имел при себе водительское удостоверение. Он никогда еще не получал его.
Вторая авария произошла в Сыктывдинском районе в 12:35 того же дня. Парень 2004 года рождения, управляя “Митсубиси”, ехал по улице Рабочая в Выльгорте. Возле дома №1 водитель сбил мальчика 2013 года рождения. Он перебегал дорогу вне положенном месте.
У ребенка диагностировали ушиб головы. Госпитализация не потребовалась. Водитель имел стаж вождения около года.