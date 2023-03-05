В Коми ребенок попал под колеса автомобиля, а молодой парень без прав сбил женщину

Как рассказали в ГИБДД по Коми, в регионе за день произошло два наезда на пешеходов водителями автомобилей.

Первая авария с наездом на пешехода произошла в Усть-Вымском районе 4 марта в районе 10 часов дня. Парень 2004 года рождения, находясь за рулем “Дэу”, ехал по одной из улиц Жешарта. В какой-то момент он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и сбил женщину 1967 года рождения, которая шла по краю проезжей части.