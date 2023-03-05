Школьникам Коми предложили порассуждать о женщинах и браке

Региональный комистат запустил конкурс, в рамках которого школьникам и студентам стоит порассуждать о своем отношении к гражданскому браку и уровню образования женщин.

Для прохождения отбора на конкурс нужно написать статью, которая будет основываться на анализе данных по последней переписи населения. В материале участник может выбрать одну из тем для рассуждения: в какой возрастной группе брак наиболее популярен, какие есть различия в уровне образования женщин и мужчин Коми, что служит источниками средств к существованию у населения республики.

Авторов лучших работ наградят дипломами, также они смогут посетить комистат и узнать как работает ведомство. А в дальнейшем студентов-победителей могут даже пригласить для прохождения практики.

Конкурс начинается 6 марта, а заявки принимаются до конца этого месяца. Подведение итогов назначено на 28 апреля. Подробности можно узнать в группе ведомства ВКонтакте: https://vk.com/komistat11

