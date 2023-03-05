В российских школах хотят ввести дресс-код

“Мы предлагаем выступить с инициативной закрепить требования к одежде обучающихся. Чтобы образовательная организация утверждала требование к одежде. Чтобы не было в школах рваных джинс, балахонов и так далее”, – сообщил замглавы Минпросвещения РФ.

Как сообщает ТАСС , Минпросвещения России предлагает обязать школы в регионах утвердить требования по внешнему виду учащихся. Об этом рассказал замглавы ведомства Андрей Корнеев в своем выступлении в Госдуме.

Также Андрей Корнеев добавил, что сейчас это не является обязательством. Такое право сохраняет за собой школа, а подобные требования уже ввели в 37 регионах. Он подчеркнул, что требования стоит установить на региональном уровне, а уже школы будут это фиксировать.

