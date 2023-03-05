Стало известно, что подорожало в Коми в январе

В первый месяц 2023 года потребительская инфляция составила 101,5%. В январе 2022 она составляла 101,1%. При этом индекс цен на продовольственные товары сохранился в районе 102,1%. Об этом сообщили в комистате.
Самый большой рост цен ведомство зафиксировало на овощи – 20,6%. Картофель и мука подорожала на 7,4%, а фрукты на 5,8%.
При этом комистат также зафиксировал и снижение: крупа стала дешевле на 5%, макароны на 3,6%, а сахар на 3,1%.
На непродовольственные товары индекс цен был на отметки в 100,3%. Больше всего подорожали украшения и ювелирные изделия – на 10,6%. Посуда и галантерея на 2,5%. Дизельное топливо при этом показало снижение на 3,4%. Электроника и бытовые приборы стали дешевле на 0,7%.