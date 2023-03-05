Овнам поможет интуиция, а Девам стоит следить за кошельком: гороскоп на 5 марта

Овен Для Овнов день сложится неплохо. Однако они могут ощутить небольшую тревогу и будут пытаться найти источник этого. Интуиция будет подсказывать Овнам, как нужно действовать и чего опасаться.

Телец

В этот день Тельцам стоит больше отдыхать, нежели работать или заниматься активной деятельностью. Можно попробовать взяться за полезные дела, особенно за те, что вы долгое время откладывали в ящик.

Близнецы

У Близнецов выйдет вполне удачный день. Сегодня стоит больше открываться людям и широким возможностям, которые дают звезды. Возможно у вас состоится новое знакомство или встреча с интересными людьми.

Рак

Раки будут в этот день заниматься больше чужими делами, чем собственными. Переживать насчет этого не стоит. Отдохнуть или поразвлекаться вы всегда успеете. Главное сохранять хорошее настроение и дружелюбие.

Лев

Нужно сегодня Львам прислушиваться к чужому мнению, и нормально воспринимать разные точки зрения. Возможно, вы даже получите новую информацию, о которой раньше не знали.

Дева

Не стоит Девам принимать спонтанные решения. День требует осторожности и хладнокровия. Особенно это касается серьезных дел. Постарайтесь также следить за финансами – не тратьте деньги на ерунду.

Весы

Сегодня для Весов благоприятный день, который позволяет начать новые дела. Возможно вы даже получите много заманчивых предложений. Может быть, Весам даже кто-то признается в любви.

Скорпион

В этот день Скорпионам не стоит много работать и заниматься серьезными делами. Сегодня отличное время для отдыха и встречи со старыми друзьями. А с деньгами стоит быть осторожным – Скорпионы сегодня могут ими буквально сорить.

Стрелец

Для Стрельцов это благоприятный день для знакомств и нового общения. У многих Стрельцов есть шанс познакомиться с теми, кто в будущим поможет им с карьерой и с решением профессиональных задач.

Козерог

Звезды сегодня на стороне Козерога, а удача будет преследовать их весь день. Козерогам в этот день о себе могут напомнить старые знакомые. Также сегодня стоит научиться чему-то новому или перенять чей-то опыт.

Водолей

В этот день Водолеям стоит рассчитывать только на свои силы. Сотрудничество вряд ли будет плодотворным, а друзья не придут на помощь. К вечеру гармония наладится, а все ваши ссоры уйдут в прошлое.

Рыбы