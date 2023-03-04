Еще в одном поселке Коми появились мобильная связь и интернет

В селе Нерица Усть-Цилемского района появилась сотовая связь и мобильный интернет 4G. Мачта сотовой связи в населенном пункте была запущена 1 марта 2023 года.

Глава сельского поселения отметил, что в Республике Коми множество сел и деревень, которые оторваны от крупных городов. Наличие мобильной связи и интернета для них необходим.