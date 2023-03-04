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Еще в одном поселке Коми появились мобильная связь и интернет

Еще в одном поселке Коми появились мобильная связь и интернетФото администрации Усть-Цилемского района

В селе Нерица Усть-Цилемского района появилась сотовая связь и мобильный интернет 4G. Мачта сотовой связи в населенном пункте была запущена 1 марта 2023 года.

Глава сельского поселения отметил, что в Республике Коми множество сел и деревень, которые оторваны от крупных городов. Наличие мобильной связи и интернета для них необходим.

Реализовать проект удалось с помощью правительства Коми и компании “Ростелеком”.

Глава села Нерица считает, что с появлением вышки, у жителей населенного пункта улучшилось качество жизни. Сотовая связь стала стабильнее, также появился мобильный интернет, которого раньше не было. Теперь для жителей доступен портал “Госуслуги”.

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