Еще в одном поселке Коми появились мобильная связь и интернет

В селе Нерица Усть-Цилемского района появилась сотовая связь и мобильный интернет 4G. Мачта сотовой связи в населенном пункте была запущена 1 марта 2023 года.
Глава сельского поселения отметил, что в Республике Коми множество сел и деревень, которые оторваны от крупных городов. Наличие мобильной связи и интернета для них необходим.
Реализовать проект удалось с помощью правительства Коми и компании “Ростелеком”.
Глава села Нерица считает, что с появлением вышки, у жителей населенного пункта улучшилось качество жизни. Сотовая связь стала стабильнее, также появился мобильный интернет, которого раньше не было. Теперь для жителей доступен портал “Госуслуги”.