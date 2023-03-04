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Трое жителей Сыктывкара добровольно сдали огнестрельное оружие и боеприпасы

Трое жителей Сыктывкара добровольно сдали огнестрельное оружие и боеприпасы Фото Росгвардии Коми

В февраля 2023 года трое сыктывкарцев добровольно сдали оружие и боеприпасы.

В первом случае незаконно хранящееся оружие нашла женщина в вещах умершего отца. В квартире находился огнестрельное гладкоствольное оружие и более двадцати патронов.

Во втором случае мужчина нашел газовый пистолет в гараже. 

Еще один сыктывкарец сообщил росгвардии о найденной на даче огнестрельном гладкоствольном оружии. 

Гражданам за сдачу незаконно хранящегося оружия дают денежного вознаграждение. 

За одну единицу боевого оружия выплачивается десять тысяч рублей. За один боеприпас к боевому оружию платят 60 рублей. 

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