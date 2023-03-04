Трое жителей Сыктывкара добровольно сдали огнестрельное оружие и боеприпасы

В февраля 2023 года трое сыктывкарцев добровольно сдали оружие и боеприпасы. В первом случае незаконно хранящееся оружие нашла женщина в вещах умершего отца. В квартире находился огнестрельное гладкоствольное оружие и более двадцати патронов.

Во втором случае мужчина нашел газовый пистолет в гараже.

Еще один сыктывкарец сообщил росгвардии о найденной на даче огнестрельном гладкоствольном оружии.

Гражданам за сдачу незаконно хранящегося оружия дают денежного вознаграждение.