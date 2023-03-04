Мужчины с этими именами могут дожить до 100 лет

Эзотерики уверены, что имя человека может повлиять на его жизнь, в том числе и на него длительность. Мужчины с этими именами могут отметить свой столетний юбилей. Борис

Они честны, порядочны и всегда поступают по совести. Мужчины с этими именами придут к вам на помощь. Они живут долго и счастливо.

Георгий

Смелый, уверенный, решительный. Именно так эзотерики описывают мужчин с этими именами. Они берегут свою нервную систему и избегают скандалов и стрессов.

Моисей

Переводится как “Сын Божий”. Они мудры не по годам, поэтому всегда выигрывают.

Николай