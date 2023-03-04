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В Сыктывкаре подготовка к ЕГЭ стоит около 3700 рублей в неделю

В Сыктывкаре подготовка к ЕГЭ стоит около 3700 рублей в неделюФото "Про Город Сыктывкар"

SuperJob опубликовал результаты опроса среди сыктывкарцев, которые пользуются услугами репетитора.

Выяснилось, что 31% родителей школьников 7-8 классов оплачивают своему ребенку дополнительные занятия с репетитором.

49% родителей 9-классников и 45% родителей 10-11 классников пользуются услугами частного преподавателя намного чаще.

Школьникам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языке. Родители  тратят на них около 2500 рублей в неделю. 

На учеников, кому предстоит сдать самый главный в их жизни экзамен, который определит их судьбу  — ОГЭ и ЕГЭ, родители тратят в неделю 3700 рублей.

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