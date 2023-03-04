В Сыктывкаре подготовка к ЕГЭ стоит около 3700 рублей в неделю

SuperJob опубликовал результаты опроса среди сыктывкарцев, которые пользуются услугами репетитора.
Выяснилось, что 31% родителей школьников 7-8 классов оплачивают своему ребенку дополнительные занятия с репетитором.
49% родителей 9-классников и 45% родителей 10-11 классников пользуются услугами частного преподавателя намного чаще.
Школьникам 7-8 классов чаще всего нанимают репетиторов по английскому, математике и русскому языке. Родители тратят на них около 2500 рублей в неделю.
На учеников, кому предстоит сдать самый главный в их жизни экзамен, который определит их судьбу — ОГЭ и ЕГЭ, родители тратят в неделю 3700 рублей.