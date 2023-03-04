Ухтинка подала в суд на врачей из-за смерти своего мужа

Жительница Ухты отсудила у врачей полмиллиона рублей после смерти мужа. Женщина подала в суд на медиков и взыскала компенсацию за причиненный моральный вред.
Муж ухтинки сильно заболел: жаловался на боль в горле и кашель. Его состояние усугублялось с каждым днем. Мужчина даже не мог пить чай, у него была температура. Супруга сразу же вызвала скорую. Медики осмотрели его. Муж ухтинки не мог дышать, а во время вдоха слышался свист. Несмотря на это скорая отказала ему в госпитализации.
Позже женщина вызвала врача на дом, но ей отказали. Диспетчер поликлиники заявил, что с такими симптомами никто не приедет и предложили записаться на прием к терапевту.
Через несколько часов муж ухтинки сообщил, что не может дышать. Женщина сразу же вызвала скорую. К несчастью, мужчина скончался в машине скорой помощи от удушья.
Ухтинка обратилась, что взыскать компенсацию за моральный вред. Изначально женщина просила три миллиона рублей. Такую сумму истец запросил из-за того, что ей необходимо растить несовершеннолетнюю дочь.
Судебно-медицинская экспертиза выявила недостатки в лечении умершего мужчины. Но эксперты пришли к выводу, что прямой причинно-следственной связи между недостатками оказания медицинской помощи пациенту и наступлением его смерти не имеется.
Суд решил выполнить требования ухтинки частично, взыскав в пользу нее 500 тысяч рублей.