Ухтинка подала в суд на врачей из-за смерти своего мужа

Жительница Ухты отсудила у врачей полмиллиона рублей после смерти мужа. Женщина подала в суд на медиков и взыскала компенсацию за причиненный моральный вред.

Муж ухтинки сильно заболел: жаловался на боль в горле и кашель. Его состояние усугублялось с каждым днем. Мужчина даже не мог пить чай, у него была температура. Супруга сразу же вызвала скорую. Медики осмотрели его. Муж ухтинки не мог дышать, а во время вдоха слышался свист. Несмотря на это скорая отказала ему в госпитализации.