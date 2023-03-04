В Коми коронавирус подтвердили у 93 человек

На 4 марта коронавирус подтвердили у 93 человек, это на 12 человек больше, чем 3 марта. Актуальную статистику можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф.
Из 93 зараженных госпитализация потребовалась десятерым. К счастью, летальных исходов нет.
За все время пандемии от СОVID-19 умерло 3262 пациента.
Чтобы защитить себя от вируса необходимо пройти вакцинацию. Также, чтобы не заболеть, врачи советуют носить маски в общественных местах, часто обрабатывать руки антисептиком и соблюдать дистанцию в полтора метра.