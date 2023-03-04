Ученые из России запатентовали лечебные пельмени

Ученые из Новосибирска получили патент на изготовление лечебных пельменей. Они решили добавлять в мясной фарш гуминовую и фульвовую кислоты. Эти кислоты помогают укрепить иммунитет. Авторы идеи утверждают, что такие пельмени будут защищать человека от вирусов и избавлять от токсинов. Об этом пишет “Рамблер” ссылаясь на пресс-службу Новосибирского государственного аграрного университета. Патент был получен коллективом биолого-технологического факультета университета.

Ученые поделись частью рецепта этих чудо-пельменей: на что килограмм фарша добавляют 6,5 килограмм однопроцентного водного раствора гумусовых кислот. После смесь оставляют на 30-40 минут для “созревания»”.

Авторы необычного проекта объясняют, что гумусовые кислоты оказывают на организм человека мощное лечебное воздействие. Они подавляют активность вирусов, активизируют иммунитет, связывают и выводят тяжелые металлы, являются энтеросорбентом, в частности быстро устраняют диарею. Это далеко не полный перечень полезных свойств указанных соединений.