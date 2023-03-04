Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Ученые из России запатентовали лечебные пельмени

Ученые из России запатентовали лечебные пельмени Фото "Про Город Сыктывкар"

Ученые из Новосибирска получили патент на изготовление лечебных пельменей. Они решили добавлять в мясной фарш гуминовую и фульвовую кислоты. Эти кислоты помогают укрепить иммунитет. Авторы идеи утверждают, что такие пельмени будут защищать человека от вирусов и избавлять от токсинов. Об этом пишет “Рамблер” ссылаясь на пресс-службу Новосибирского государственного аграрного университета. 

Патент был получен коллективом биолого-технологического факультета университета. 

Ученые поделись частью рецепта этих чудо-пельменей: на что килограмм фарша добавляют 6,5 килограмм однопроцентного водного раствора гумусовых кислот. После смесь оставляют на 30-40 минут для “созревания»”.

Авторы необычного проекта объясняют, что гумусовые кислоты оказывают на организм человека мощное лечебное воздействие. Они подавляют активность вирусов, активизируют иммунитет, связывают и выводят тяжелые металлы, являются энтеросорбентом, в частности быстро устраняют диарею. Это далеко не полный перечень полезных свойств указанных соединений.

О вкусе этих пельменей ничего не говориться.

...

  • 0

Популярное

Последние новости