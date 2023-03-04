Весна в Коми придет не скоро: синоптики дали прогноз на первые выходные марта

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

На выходных в Коми ожидаются 30-градусные морозы. Синоптики ЦГМС дали прогноз на два дня. В субботу 4 марта в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер будет слабый, временами будет идти небольшой снег. На юге республики днем ожидается -6…-9 градусов, а ночью температура воздуха снизится до -14…-22 градусов.

В центральных районах будет идти снег. Днем столбики термометра прогреются до -9…-12 градусов, а ночью снова настанут морозы — температура опустится до -24…-26 градусов.

В северных районах весна наступит еще не скоро. Погода будет ясная. Температура воздуха днем будет не выше -20…-22 градусов, а ночью будет -29…-31 градусов.