Врач из Коми рассказал, сколько раз надо сдавать анализ крови

Гематолог Минздрава Коми Андрей Пройдаков заявил, что человеку необходимо хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови.

По словам врача, эту процедуру необходимо делать ради профилактики, а также людям у кого есть предрасположенность к раку. Также врач советует вести здоровый образ жизни.