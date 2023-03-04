Врач из Коми рассказал, сколько раз надо сдавать анализ крови

Гематолог Минздрава Коми Андрей Пройдаков заявил, что человеку необходимо хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови.
По словам врача, эту процедуру необходимо делать ради профилактики, а также людям у кого есть предрасположенность к раку. Также врач советует вести здоровый образ жизни.
Основными симптомами, которые должны насторожить человека являются слабость, снижение внимания, ухудшение памяти, ломкость волос и ногтей, сухость кожи,повышение температуры, кожный зуд, обильная потливость. Эти симптомы еще не означают наличие раковых заболеваний.
Чтобы обезопасить себя от рака необходимо вовремя проверяться. Сдать общий анализ крови можно в любой поликлинике.