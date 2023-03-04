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Врач из Коми рассказал, сколько раз надо сдавать анализ крови

Врач из Коми рассказал, сколько раз надо сдавать анализ кровиФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Гематолог Минздрава Коми Андрей Пройдаков заявил, что человеку необходимо хотя бы раз в год сдавать общий анализ крови. 

По словам врача, эту процедуру необходимо делать ради профилактики, а также людям у кого есть предрасположенность к раку. Также врач советует вести здоровый образ жизни.

Основными симптомами, которые должны насторожить человека являются слабость, снижение внимания, ухудшение памяти, ломкость волос и ногтей, сухость кожи,повышение температуры, кожный зуд, обильная потливость. Эти симптомы еще не означают наличие раковых заболеваний. 

Чтобы обезопасить себя от рака необходимо вовремя проверяться. Сдать общий анализ крови можно в любой поликлинике.

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