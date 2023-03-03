В Сыктывкаре сотрудники полиции поблагодарили работников банка за пресечение мошенничества

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в столице Коми сотрудники полиции поблагодарили работников банка за предотвращение мошенничеств в отношении жителей Сыктывкара.

В полицию Сыктывкара поступила информация по факту возможного мошенничества по телефону в отношении пенсионерки 1954 года рождения. Женщина сообщила стражам правопорядка, что ей позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками банка, и рассказали о якобы снятии денег с ее счета. Пенсионерка, поверив собеседникам, рассказала им об имеющихся счетах. В ответ мошенники попросили ее обналичить финансовые средства и перевести на их счет.