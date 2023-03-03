В Сыктывкаре сотрудники полиции поблагодарили работников банка за пресечение мошенничества

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, в столице Коми сотрудники полиции поблагодарили работников банка за предотвращение мошенничеств в отношении жителей Сыктывкара.
В полицию Сыктывкара поступила информация по факту возможного мошенничества по телефону в отношении пенсионерки 1954 года рождения. Женщина сообщила стражам правопорядка, что ей позвонили незнакомцы, представившись сотрудниками банка, и рассказали о якобы снятии денег с ее счета. Пенсионерка, поверив собеседникам, рассказала им об имеющихся счетах. В ответ мошенники попросили ее обналичить финансовые средства и перевести на их счет.
Затем сыктывкарка обратился к менеджеру банка с просьбой о снятии 950 тысяч рублей со счета. Специалисту это показалось подозрительным, после чего он пригласил коллегу для дальнейшего выяснения. В итоге работники банка поняли, что женщину пытаются обмануть и вызвали сотрудников полиции. После этого горожанке удалось сохранить свои деньги.
В похожую ситуацию попала другая пенсионерка из Сыктывкара. После звонков мошенников, она перевела им 500 тысяч рублей. От снятия большей суммы денег ее смогли отговорить сотрудники банка.
По фактам этих преступлении возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
Главный полицейский Сыктывкара Ильдар Хуснутдинов поблагодарил банковских сотрудников за их гражданскую позицию и выразил им признание за содействие стражам порядка в предотвращении мошенничеств.