В Коми стремительно растет число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф. В регионе за минувшие 24 часа СОVID-19 подтвердили у 81 пациента. Это на девять человек больше чем за прошлые сутки.

На 3 марта 2023 года в республике коронавирусной инфекцией болеют 195 127 человек. Выздороветь удалось лишь 191 080 жителям Коми. Смертельных случаев за весь период пандемии в Коми было 3263.

Из 81 пациента госпитализация потребовалась 14 зараженным.