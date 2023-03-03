В Коми стремительно растет число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.
В регионе за минувшие 24 часа СОVID-19 подтвердили у 81 пациента. Это на девять человек больше чем за прошлые сутки.
На 3 марта 2023 года в республике коронавирусной инфекцией болеют 195 127 человек. Выздороветь удалось лишь 191 080 жителям Коми. Смертельных случаев за весь период пандемии в Коми было 3263.
Из 81 пациента госпитализация потребовалась 14 зараженным.
Надежная защита от коронавируса — это вакцинация. Также необходимо носить маски в общественных местах, часто обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию в полтора метра и не трогать грязными руками лицо.