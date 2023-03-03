Девушка из Коми получила уголовный срок за оскорбление полицейского и насилие над ним

Городской суд Ухты рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летней жительницы. Ее признали виновной в применениях насилия в отношении представителя власти, а также в оскорблении полицейского.

Суд установил, что 27 октября 2022 года в квартиру жительницы Ухты прибыли сотрудники органов правопорядка, после вызова о конфликте в помещении. Нетрезвая ухтинка осознавая, что перед ней находятся полицейские, употребила в их отношении нецензурную брань, после чего ударила одного из стражей порядка кулаком по спине. Эти действия женщина совершила в присутствии медработников.