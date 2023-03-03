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"Говорят, горит продуктовый": в Сыктывкаре отцепили здание торгового центра "Парма"

"Говорят, горит продуктовый": в Сыктывкаре отцепили здание торгового центра "Парма"Фото очевидца

В Сыктывкаре эвакуировали здание ТЦ “Парма”. Очевидцы сообщают, что произошло возгорание в продуктовом магазине.

3 марта около 16:30 эвакуировали людей из ТЦ “Парма”. На месте работают спецслужбы: МЧС, скорая помощь, полиция. Здание оцепили.

Некоторые очевидцы сообщают, что что-то загорелось в продуктовом гипермаркете, кто-то же утверждает, что пожар случился в пекарне, который находится внутри торгового центра.

“Я была в автобусе, как раз садились люди, женщина сказала, что горит магазин внутри торгового центра. Людей эвакуировали, приехали пожарные и спасательные службы”, — сообщила сыктывкарка.

Подробности выясняются. 

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