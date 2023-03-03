"Говорят, горит продуктовый": в Сыктывкаре отцепили здание торгового центра "Парма"

В Сыктывкаре эвакуировали здание ТЦ “Парма”. Очевидцы сообщают, что произошло возгорание в продуктовом магазине.

3 марта около 16:30 эвакуировали людей из ТЦ “Парма”. На месте работают спецслужбы: МЧС, скорая помощь, полиция. Здание оцепили.

Некоторые очевидцы сообщают, что что-то загорелось в продуктовом гипермаркете, кто-то же утверждает, что пожар случился в пекарне, который находится внутри торгового центра.