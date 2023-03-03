2,4 млрд рублей вложили россияне в корпоративную пенсию от СберНПФ в 2022 году

В прошлом году сотрудники предприятий России совместно со своими работодателями отложили на негосударственную пенсию с помощью корпоративной пенсионной программы (КПП) СберНПФ 2,4 млрд рублей. Такого результата удалось достичь благодаря сохранившемуся спросу со стороны российского бизнеса к КПП.

В лидерах по объёмам пенсионных вложений — финансовые компании, на втором месте — предприятия энергетической отрасли, на третьем — промышленность.