Малый бизнес оформил во II полугодии на 40% больше полисов СберСтрахования

Число клиентов, оформивших у СберСтрахования комплексную программу для малого бизнеса «Защита 360°», во втором полугодии 2022 года выросло на 40% по сравнению с первым полугодием. Всего за прошлый год «Защиту 360°» выбрало более 26 тыс. предприятий, сборы составили 0,8 млрд рублей.

Наиболее ответственными оказались предприятия с Юга России, из Московского региона и Северо-Западной части страны. Однако бизнес и из других регионов проявлял интерес к комплексной страховой защите.