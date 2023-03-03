От капота ничего не осталось: в Ухте иномарка и ВАЗ врезались лоб в лоб

В Ухте иномарка и ВАЗ врезались лоб в лоб на большой скорости. В аварии пострадали два человека.

ДТП случилось 3 марта в 7: 50 на улице Ветлосяновская возле дома №2. Водитель ВАЗа 1983 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Daewoo Nexia. Из-за толчка отечественное авто вылетело на обочину и врезалось в сугроб.