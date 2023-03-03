Сбер рассказал бизнесу РК о цифровой трансформации и заботе о благополучии сотрудников

На базе Центра «Мой бизнес Коми» Сбер рассказал крупному и среднему бизнесу о цифровой трансформации и заботе о благополучии сотрудников. На мероприятии выступили Александр Матвеев, руководитель проектов DTAAS в Сбере и Щербакова Елена, региональный менеджер по развитию корпоративных продаж СберЗдоровье.

Участники обсудили шаги реализации цифровой трансформации и тренды, определяющие компанию как лидера отрасли. В программе мероприятия — не только теория, но и реальные кейсы. С участниками поделились, какие стадии цифровой трансформации существуют, как сокращать расходы, формировать цифровую корпоративную культуру и работать с изменениями.

Вторая часть мероприятия была посвящена теме заботы о благополучии сотрудников от СберЗдоровье. Забота о сотрудниках — важная составляющая работы любого предприятия. Сегодня этот тренд становится не только популярным, но и необходимым. С участниками поделились, как работодатели поддерживают своих сотрудников уже сегодня и какие льготы станут обязательными в будущем.



В мероприятии приняли участие такие крупные компании региона как ООО «Сыктывкарский фанерный завод», ООО «Пригородный», АО «Комиавиатранс», АО «Коми дорожная компания» и другие.