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Мужчины с этими именами никогда на вас не женятся

Мужчины с этими именами никогда на вас не женятся shutterstock.com

Мужчины с этими именами никогда на вас не женятся. Они панически боятся брака и ни под каким предлогом не станут ради вас расставаться со своей свободой.

Леонид

Мужчины с этим именем прямолинейны, упрямы и независимы. Для них брак — это тюрьма. Отношения отвлекают их от концентрации на себе. В ЗАГС его затащить невозможно.

Тимофей

Они не умеют любить. Они чересчур требовательны к своим партнерам. С детства они привыкли наслаждаться жизнью, поэтому семейный тяжелый быт не для них. Мужчины с этим именем никогда не будут готовы к браку.

Альберт

Мужчины с этими именами просто купаются в любви женщин. Альберт — дамский угодник. Они никогда не смогут быть только с одной женщиной. Брак  не для них.

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