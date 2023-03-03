Мужчины с этими именами никогда на вас не женятся. Они панически боятся брака и ни под каким предлогом не станут ради вас расставаться со своей свободой. Леонид

Мужчины с этим именем прямолинейны, упрямы и независимы. Для них брак — это тюрьма. Отношения отвлекают их от концентрации на себе. В ЗАГС его затащить невозможно.

Тимофей

Они не умеют любить. Они чересчур требовательны к своим партнерам. С детства они привыкли наслаждаться жизнью, поэтому семейный тяжелый быт не для них. Мужчины с этим именем никогда не будут готовы к браку.

Альберт