Мужчины с этими именами никогда на вас не женятся. Они панически боятся брака и ни под каким предлогом не станут ради вас расставаться со своей свободой.
Леонид
Мужчины с этим именем прямолинейны, упрямы и независимы. Для них брак — это тюрьма. Отношения отвлекают их от концентрации на себе. В ЗАГС его затащить невозможно.
Тимофей
Они не умеют любить. Они чересчур требовательны к своим партнерам. С детства они привыкли наслаждаться жизнью, поэтому семейный тяжелый быт не для них. Мужчины с этим именем никогда не будут готовы к браку.
Альберт
Мужчины с этими именами просто купаются в любви женщин. Альберт — дамский угодник. Они никогда не смогут быть только с одной женщиной. Брак не для них.