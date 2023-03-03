В Коми около пяти тысяч жителей сидят без работы

По данным комистата, на конец января 2023 года безработными в регионе признали 5 225 человек. При этом работодателям республики нужно около 11 тысяч работников.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 1,3%. По сравнению с тем же периодом прошлого года процент снизился. Тогда, в январе 2022 года, насчитывалось 6 141 безработных граждан.