Отмена ЕГЭ в России пока не планируется

Сегодня в комитете Госдумы по просвещению выступил глава Рособрнадзора. Об этом рассказали РИА Новости.

На встрече в комитете глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы образования.