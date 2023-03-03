Отмена ЕГЭ в России пока не планируется

Сегодня в комитете Госдумы по просвещению выступил глава Рособрнадзора. Об этом рассказали РИА Новости.
На встрече в комитете глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил журналистам, что отмена ЕГЭ в России не обсуждается в связи с выходом из Болонской системы образования.
“Не обсуждается отмена ЕГЭ, потому что речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом”, – сообщил глава Рособрнадзора.
С его слов, ЕГЭ никогда ранее не был элементом Болонской системы.
При этом вице-спикер Госдумы России Петр Толстой отметил, что отмена ЕГЭ обсуждается и эту систему будут “демонтировать” постепенно.