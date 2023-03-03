Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Коми в марте

В уже наступившем марте количество осадков за месяц составит 90-130% от средних многолетних значений при норме в 25-41 мм. Средняя месячная температура воздуха на большей части Коми будет выше климатической нормы на пару градусов.
Есть вероятность, что до середины месяца температура в регионе будет отличаться понижением относительно климатической нормы. Это связано с движением холодного циклона. В дальнейшем температура нормализируется, а в некоторых места будет выше нормы.
В первой половине марта ночью температура в Коми будет держаться в районе -22…-27 градусов цельсия. Местами она опустится до -28…-35. На крайней юге в некоторые ночи будет -8…-13 градусов.
Во второй половине марта ночные температуры станут теплее на 15 градусов. В редких случаях температура опуститься до -20…-25. Дневные же температуры будут держаться на отметки -1…-6 градусов. В отдельные дни, на большей части территории региона, температура может подняться до +3…+8 градусов.