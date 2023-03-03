Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Коми в марте

В уже наступившем марте количество осадков за месяц составит 90-130% от средних многолетних значений при норме в 25-41 мм. Средняя месячная температура воздуха на большей части Коми будет выше климатической нормы на пару градусов.

Есть вероятность, что до середины месяца температура в регионе будет отличаться понижением относительно климатической нормы. Это связано с движением холодного циклона. В дальнейшем температура нормализируется, а в некоторых места будет выше нормы.