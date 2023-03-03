Стало известно, кто займет должность председателя комитета по тарифам в Коми

Ведомство рассмотрело и одобрило представление губернатора региона о назначении на эту должность Анны Тюрниной. Как сообщили в пресс-службе регионального ФАС, ведомство может проводить аттестацию руководителей региональных ведомств и отдельных органов власти, если в компетенцию входит госрегулирование тарифов.

Стало известно, что ФАС России согласовал кандидатуру Анны Тюрниной на должность председателя комитета Коми по тарифам. Ранее с кандидатом обсуждались актуальные проблемы тарифного регулирования в республики. Также с ней обсудили вопрос стратегии и задач на будущий период работы. Помимо прочего, ей также поручили контроль за ходом цифровизации тарифной отрасли в регионе.