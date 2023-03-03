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Стало известно, кто займет должность председателя комитета по тарифам в Коми

Стало известно, кто займет должность председателя комитета по тарифам в КомиФото со страницы Анны Тюрниной

Ведомство рассмотрело и одобрило представление губернатора региона о назначении на эту должность Анны Тюрниной.

Как сообщили в пресс-службе регионального ФАС, ведомство может проводить аттестацию руководителей региональных ведомств и отдельных органов власти, если в компетенцию входит госрегулирование тарифов. 

Стало известно, что ФАС России согласовал кандидатуру Анны Тюрниной на должность председателя комитета Коми по тарифам. Ранее с кандидатом обсуждались актуальные проблемы тарифного регулирования в республики. Также с ней обсудили вопрос стратегии и задач на будущий период работы. Помимо прочего, ей также поручили контроль за ходом цифровизации тарифной отрасли в регионе.

Комитет Коми по тарифам образовали в республике в октябре 2020 года. Тогда его, в статусе исполняющей обязанности, возглавила бывший заместитель министра ЖКХ Анна Тюрнина.
 

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