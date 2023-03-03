В Сыктывкаре мать троих детей лишили свободы за наркотики

Сыктывкарский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летней жительницы столицы Коми и ее 32-летнего подельника. Суд установил, что мать троих несовершеннолетних в 2021-2022 годах входила в состав преступного сообщества по распространению наркотических средств. Девушка выполняла функции “мини-склада”. Она получала крупные партии наркотиков, а затем расфасовывала их для дальнейшего сбыта на мелкие партии.

Так женщина расфасовала и разместила в тайник более 300 граммов мефедрона и каннабиса. В дальнейшем наркотики были изъяты сотрудниками полиции при попытке их получения закладчиками. Последних также приговорили к реальным уголовным срокам.

В начале марта 2022 года на телефон девушки поступила информация о координатах с местом расположения наркотиков. Сама она отправиться не смогла, после чего отправила за запрещенными веществами своего сообщника. При изъятии закладки мужчину задержали органы правопорядка.