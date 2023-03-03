Мужчина из Коми заработал на хищении топлива почти миллион рублей

В Ухте оперативники уголовного розыска смогли установить личность сотрудника, который украл топливо на сумму 910 806 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый 1991 года рождения, используя служебное положение, перепродавал топливо с предприятия знакомым по заниженной стоимости. Убедившись в надежности приятеля, мужчина договорился с ним на долгосрочную продажу, после чего передал ему карту предприятия. Оплату за топливо мужчина попросил передавать ему наличными средствами.