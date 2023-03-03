Жителя Коми наградили за спасение людей при крушении самолета

Напомним, 9 января в Ненецком автономном округе разбился АН-2. На борту находились 12 человек. 10 пострадали, 2 погибло. Среди пассажиров был воркутинец Михаил Ягнасов. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по НАО.

После падения самолет загорелся. 14-летний мальчик нашел огнетушитель, который тут же передал его взрослым пассажирам – Андрею Хатанзейскому и Михаилу Янгасову. Затем подросток стал тушить горевший двигатель и эвакуировать людей.