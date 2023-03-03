Житель Коми в нетрезвом состоянии два дня подряд попадался сотрудникам ГИБДД

Ижемский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины из села Усть-Цильма. Его признали виновным в двух преступлениях за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что 3 января 2023 года сотрудники ГИБДД остановили в Усть-Цильме автомобиль “УАЗ”. После медосвидетельствования выяснилось, что мужчина за рулем “УАЗа” был пьян. Автомобиль отправили на спецстоянку.
Ранее мужчину уже привлекли к административной ответственности за вождение в алкогольном опьянении, за что его и лишили права управлять транспортным средством.
На следующий день мужчина забрал свою машину, а вечером снова попался сотрудникам ГИБДД за рулем “УАЗа” будучи в опьянении. Его снова отстранили от управления транспортным средством, а машину отправили на спецстоянку.
В итоге по двум уголовным делам, мужчине назначили наказание в виде 350 часов обязательных работ. Также ему запретили управлять автомобилем на 2 года 10 месяцев. “УАЗ” конфисковали в доход государства.