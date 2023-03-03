В Коми мужчина побил бывшего партнера по бизнесу из-за долга в миллион рублей

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинцы, который потребовал один миллион рублей у бывшего бизнес-партнера и его ранее судимого подельника для выбивания долга, осудили к реальному лишению свободы.

Судом установлено, что мужчины договорились вести совместную предпринимательскую деятельность. В ходе ведения бизнеса, в адрес юрлица стали поступать претензии по задолженностям. Из-за чего один из бизнес-партнеров предположил о наличии долга у другого в один миллион рублей.