В Коми мужчина побил бывшего партнера по бизнесу из-за долга в миллион рублей

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, ухтинцы, который потребовал один миллион рублей у бывшего бизнес-партнера и его ранее судимого подельника для выбивания долга, осудили к реальному лишению свободы.
Судом установлено, что мужчины договорились вести совместную предпринимательскую деятельность. В ходе ведения бизнеса, в адрес юрлица стали поступать претензии по задолженностям. Из-за чего один из бизнес-партнеров предположил о наличии долга у другого в один миллион рублей.
Для решения финансовых вопросов, мужчина мог обратиться в правоохранительные органы и взыскать в судебном порядке эту сумму. Вместо этого, он договорился с ранее судимым жителем Ухты потребовать от своего бывшего бизнес-партнера вернуть предполагаемый долг. Мужчина отказался вернуть деньги добровольно, после чему ему стали поступать угрозы применения насилия. Мужчина согласился отдать деньги после угроз, но в отношении его все равно применили насилия, нанеся удары по рукам и ногам металлической дубинкой.
Суд признал бывшего бизнес-партнера и его подельника виновными и назначил им наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и 2,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно.