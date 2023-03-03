В Коми родительский патруль решили приравнять к дружинникам

Как сообщили в пресс-службе администрации главы региона, 2 марта Владимир Уйба провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка в Коми.
На встрече обсудили вопросы по реализации законов в области обращения с животными, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Также был поднят вопрос о занятости детей во внеурочное время и безопасность школ.
Глава республики по итогам заседания дал поручения профильным министерствам и ведомствам. Теперь родительский патруль получит больше прав. В его обязанности будет входить воспитательная функция, а полномочия патруля приравняют к дружинникам.