Сыктывкарский закладчик попробовал оспорить штраф в суде Санкт-Петербурга

Как сообщили на сайте суда, в апреле 2022 года мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков, оказал неповиновение полицейским на улице Лесопарковая в Сыктывкаре, после чего он пытался скрыться с места задержания.

Сыктывкарский горсуд признал его виновным и оштрафовал на две тысячи рублей. В ответ мужчина написал жалобу в Верховный суд региона, но он оставил штраф в силе. После этого закладчик подготовил жалобу в кассационный суд Санкт-Петербурга.