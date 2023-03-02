В Коми средняя зарплата в декабре 2022 года составила почти 90 тысяч рублей

В Коми среднемесячная зарплата в декабре прошлого года составила 87 937 рублей. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении в регионе за январь 2023 года.

Как рассказывает ведомство, по сравнению с тем же периодом 2021 года, зарплата выросла на 12,6%. Такой высокий размер оплаты труда обосновывается традиционными премиями в конце года.