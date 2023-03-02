В Коми средняя зарплата в декабре 2022 года составила почти 90 тысяч рублей

В Коми среднемесячная зарплата в декабре прошлого года составила 87 937 рублей. Об этом сообщается в докладе о социально-экономическом положении в регионе за январь 2023 года.
Как рассказывает ведомство, по сравнению с тем же периодом 2021 года, зарплата выросла на 12,6%. Такой высокий размер оплаты труда обосновывается традиционными премиями в конце года.
За весь 2022 год, по предварительным данным, зарплата в Коми составила 67 895 рублей.
На 1 февраля 2023 года просроченная задолженность по выплате заработной плате сотрудникам в организациях, без учета субъектов малого бизнеса, составила 4,4 миллиона рублей. Основной объем задержек приходится на работу по добыче полезных ископаемых.