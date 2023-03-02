Администрация Сыктывкара поменяет подрядчика ответственного за переправу в Седкыркещ

Ранее в мэрию столицы Коми пожаловались общественники заявив, что индивидуальный предприниматель не справляется с работой по обслуживанию переправы в Седкыркещ.

Жители заречного поселка также стали жаловаться в социальных сетях на плохое состояние переправы.

За содержание пешеходной дороги ответственен предприниматель. Его основной технической задачей была чистка переправы до настила и недопуск скопления снега и льда. Также ему было необходимо сохранять нахождение дороги выше уровня льда, не допуская спуска до воды.

В мэрии сыктывкара изданию БНК подтвердили, что подрядчик не исполняет обязательства по контракту, а именно не очищает пешеходные мостики для спуска на лед и от снега. Предпринимателю направлены претензии с требованием об их устранении.