Администрация Сыктывкара поменяет подрядчика ответственного за переправу в Седкыркещ

Ранее в мэрию столицы Коми пожаловались общественники заявив, что индивидуальный предприниматель не справляется с работой по обслуживанию переправы в Седкыркещ.
Жители заречного поселка также стали жаловаться в социальных сетях на плохое состояние переправы.
За содержание пешеходной дороги ответственен предприниматель. Его основной технической задачей была чистка переправы до настила и недопуск скопления снега и льда. Также ему было необходимо сохранять нахождение дороги выше уровня льда, не допуская спуска до воды.
В мэрии сыктывкара изданию БНК подтвердили, что подрядчик не исполняет обязательства по контракту, а именно не очищает пешеходные мостики для спуска на лед и от снега. Предпринимателю направлены претензии с требованием об их устранении.
“Если недостатки не будут устранены, то в отношении подрядчика могут быть применены штрафные санкции в размере 10% от суммы контракта. Также администрации Сыктывкара может сменить недобросовестного подрядчика или расторгнуть контракт в одностороннем порядке”, – рассказали в мэрии столицы Коми.