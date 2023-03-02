В Коми осудили девушек, которые предоставляли услуги интимного характера

Ухтинские полицейские выявили факт оказания сексуальных услуг за деньги девушками из Ухты и Сосногорска.

Как установил мировой судья Водненского судебного участка Ухта, местный житель нашел в интернете номер телефона и вызвал на дом двух девушек. Они оказали мужчине услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.