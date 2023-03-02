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В Коми осудили девушек, которые предоставляли услуги интимного характера

В Коми осудили девушек, которые предоставляли услуги интимного характераpixabay

Ухтинские полицейские выявили факт оказания сексуальных услуг за деньги девушками из Ухты и Сосногорска.

Как установил мировой судья Водненского судебного участка Ухта, местный житель нашел в интернете номер телефона и вызвал на дом двух девушек. Они оказали мужчине услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Городской суд в Ухте признал девушек виновными в совершении административного правонарушения за занятие проституцией. Каждая девушка обязана выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей. Постановления мирового судьи вступили в силу.
 

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