В Коми осудили девушек, которые предоставляли услуги интимного характера

Ухтинские полицейские выявили факт оказания сексуальных услуг за деньги девушками из Ухты и Сосногорска.
Как установил мировой судья Водненского судебного участка Ухта, местный житель нашел в интернете номер телефона и вызвал на дом двух девушек. Они оказали мужчине услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.
Городской суд в Ухте признал девушек виновными в совершении административного правонарушения за занятие проституцией. Каждая девушка обязана выплатить штраф в 1,5 тысячи рублей. Постановления мирового судьи вступили в силу.