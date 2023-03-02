Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму

Сбер начал работать с юрлицами в Крыму. Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, в том числе кредитные.

Новые клиенты Сбера смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счёт своей банковской карты и на счёт клиента. Делать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове.

По мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Одновременно Сбер продолжит разворачивать свою банкоматную сеть в этом регионе.