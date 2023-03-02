Квартиру в залоге теперь можно продать с ипотекой Сбера на Домклик

Такая услуга появилась на Домклик Сбербанка в 2023 году. С ней можно продать квартиру, ипотека по которой ещё не выплачена, сохранив прежнюю ставку для нового владельца. Первая подобная сделка состоялась в Архангельской области.

Ипотеку обычно берут надолго. За это время жизненные обстоятельства могут измениться, и в итоге люди решают продать свою недвижимость. Теперь это легко и выгодно сделать на Домклик.