В Коми изменились правила начисления выплат из материнского капитала

Правила начисления выплат из материнского капитала на детей до трех лет изменились. Об этом напомнили в СФР Коми. Так, с 1 марта 2023 года пособие можно назначать и на первого ребенка в возрасте до 3 лет. Раньше выплаты были положены лишь на второго малыша. Однако есть нюанс, отмечают специалисты.

"Важное условие: на этого ребенка семья не получает выплаты от 0 до 3 лет на первого, третьего (и последующего) ребенка. Допускается одновременное получение выплаты из материнского капитала и единого пособия на одного и того же ребенка. Право на получение выплаты имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, при этом мама и ребенок должны быть гражданами России", — напомнили в СФР.

Отмечается, что при определении права на выплату учитывается величина прожиточного минимума на душу населения, установленная для северной и южной природно-климатических зон Республики Коми. Ранее учитывалась величина прожиточного минимума на душу населения в целом по региону.

Для назначения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину ПМ на душу населения. В южной зоне эта сумма составляет 32830 рублей, в северной - 40618 рублей. Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 1 месяц до месяца подачи заявления. Это значит, что при обращении за выплатой в марте 2023 года будут учитываться доходы с февраля 2022 года по январь 2023 года включительно.