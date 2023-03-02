Психолог Михаил Лабковский рассказал, как перестать мучить себя диетами и начать жить

Подписчики Михаила Лабковского продолжают задавать актуальные вопросы в телеграм-канале психолога. На этот раз они подняли проблему бесконечного недовольства собой в плане внешности и тела: как перестать мучить себя диетами, тренировками, бесконечными косметическими процедурами и начать просто жить в своё удовольствие? Психолог, в ответ на это, рассказал, что и сам долгое время страдал от избыточного веса, из-за чего не мог принять себя. Ему пришлось пройти долгий путь, чтобы полюбить себя таким, какой он есть. В связи с этим Михаил грамотно ответил на вопрос читателя.

Как отметил Лабковский, сначала нужно разобраться, а для чего вы себя мучаете? Судя по тому, что вы задали этот вопрос, удовольствия от диет, спорта и косметических процедур вы не получаете. Так зачем тогда это всё?

Ответ очень прост: для других людей. Тех, которым вы доверяете вашу самооценку. Именно от реакции окружающих зависит, какое у вас сегодня будет настроение: хорошее или плохое. “Ты так похудела”, “Ты так молодо выглядишь”, “Опять в зал? Ты такая молодец!”, — эти и другие фразы делают вашу жизнь осмысленной. Ну или ваш мозг так думает. Потому что подсознание не обманешь, оно как считало тренировки мучением, так и считает.

В результате люди сидят на игле чужого одобрения и истязают себя ради порции похвалы или комплимента. При этом внутри остается пустота и грусть, ведь комплименты не позволят нам полюбить самих себя, разве что ненадолго.

Чтобы помочь людям справиться с этим, психолог дал несколько советов:

• Поймите уже наконец, что вы и ваше тело — уникальны. И в этом ваша сила. Не в том, чтобы гнаться за трендами и уж тем более прислушиваться ко мнению партнёров и друзей о том, как должна выглядеть женщина. Кому-то нравятся полные, кому-то — худые, но АБСОЛЮТНО всем нравятся уверенные в себе люди.

• Ограничьте потребление контента, который заставляет вас комплексовать. Отпишитесь в соцсетях от моделей, перестаньте читать глянцевые журналы. Прекратите уже сравнивать себя с другими. Я много раз говорил, что любят не за красоту. И вы себя должны любить не за какую-то абстрактную идеальную фигуру в будущем, а за ту, которая у вас есть прямо сейчас.

• Учитесь кайфовать от того, что у вас УЖЕ есть. Напоминайте себе о том, что моложе вы уже не будете, что у вас две руки и две ноги, и уже за это можно быть благодарными. И главное, помните, что хорошее отношение окружающих к вам начинается с вашей любви к себе.