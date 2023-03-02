В новом сезоне Comedy Club выступят сыктывкарцы из команды КВН

На телеканале ТНТ скоро выйдет новый, 19-й сезон Comedy Club. Первый выпуск ждут уже 3 марта в 21:00. А тем временем наши внимательные читатели заметили, что среди комиков будут и ребята из Сыктывкара, которые появились во время заставки.

На кадрах, где быстро представляют комиков, каждому отвели буквально по пол секнуды, но даже этого хватило, чтобы узнать участников команды с забавным названием “Имени меня”, созданная в Коми. Ребята не так давно выступали в финале Высшей лиги КВН в Москве. Именно там, 18 февраля, они стали чемпионами 2022 года. Правда, играла команда за Королев.Кто еще из участников команды окажется в шоу, неизвестно.