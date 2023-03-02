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Четыре арктических района Коми получили новую противопожарную технику

Четыре арктических района Коми получили новую противопожарную техникуГУ МЧС по Коми

Противопожарная служба республики получила новую технику. Автопарк пополнили шесть автоцистерн на базе КамАзов. На них потратили 59,8 миллионов рублей, которые выделили из федерального бюджета для субъектов в Арктической зоне, пишет БНК.

Новые машины позволят пожарным оперативно выполнять любые задачи, а также спасать людей и имущество в случае ЧП. Каждая машина оснащена полным пожарно-техническим вооружением и готова к работе. Три единицы техники направят в Усть-Цилемский район в села Хабариха, Замежная, Окунев нос, по одной получат Инта, Усинск и Воркута.

Каждая автоцистерна оснащена пенообразователем объемом в 360 литров а также способна вместить запас воды объемом 6000 литров и шесть человек экипажа.

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