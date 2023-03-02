Им будет очень тяжело: Тамара Глоба назвала знаки, которым сильно не повезет весной 2023

Ближайшие три месяца будут довольно тяжелыми для представителей некоторых знаков зодиака. Тамара Глоба рассказала, кому стоит поберечь нервы, не лезть в рискованные ситуации, а также обратиться за помощью к родным и близким. Близнецы

У представителей этого Знака 2023 год начался уже не самым лучшим образом, некоторые планы с треском проваливались, заставляя грустить и впадать в стрессовые ситуации. Ситуация сейчас не выправится - подождать белой полосы Близнецам придется до середины лета. Возможны проблемы в бизнесе и на работе, вероятно будет недопонимание в семье. Знаку важно запомнить - нужно обсуждать и разговаривать, не стоит разбрасываться эмоциями и громкими словами.

Скорпионы

Скорпионов же этой весной ждут серьезные перемены, причем перемены, на первый взгляд, не самые позитивные. Увольнения, расставания и ссоры - не принимайте поспешных решений и не поддавайтесь гневу. Если вы стойко переживете грустные моменты и хотя бы попытаетесь свои проблемы решить, то уже к концу весны заметите значительные улучшения в жизни. Зато во второй половине года астрологи пророчат Скорпионам безбашенное везение и достижение серьезных высот, которое произойдет как раз благодаря этим весенним переменам.

Овны