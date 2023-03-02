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Им будет очень тяжело: Тамара Глоба назвала знаки, которым сильно не повезет весной 2023

Им будет очень тяжело: Тамара Глоба назвала знаки, которым сильно не повезет весной 2023Скриншот из видео

Ближайшие три месяца будут довольно тяжелыми для представителей некоторых знаков зодиака. Тамара Глоба рассказала, кому стоит поберечь нервы, не лезть в рискованные ситуации, а также обратиться за помощью к родным и близким.

Близнецы

У представителей этого Знака 2023 год начался уже не самым лучшим образом, некоторые планы с треском проваливались, заставляя грустить и впадать в стрессовые ситуации. Ситуация сейчас не выправится - подождать белой полосы Близнецам придется до середины лета. Возможны проблемы в бизнесе и на работе, вероятно будет недопонимание в семье. Знаку важно запомнить - нужно обсуждать и разговаривать, не стоит разбрасываться эмоциями и громкими словами.

Скорпионы

Скорпионов же этой весной ждут серьезные перемены, причем перемены, на первый взгляд, не самые позитивные. Увольнения, расставания и ссоры - не принимайте поспешных решений и не поддавайтесь гневу. Если вы стойко переживете грустные моменты и хотя бы попытаетесь свои проблемы решить, то уже к концу весны заметите значительные улучшения в жизни. Зато во второй половине года астрологи пророчат Скорпионам безбашенное везение и достижение серьезных высот, которое произойдет как раз благодаря этим весенним переменам.

Овны

Проблемы с деньгами и со здоровьем могут ждать в марте-апреле Овнов. Представителям Знака Зодиака рекомендуют осторожнее обращаться с деньгами, не рисковать и аккуратнее относиться к серьезным покупкам. Кроме того, стоит вспомнить и о своем организме, возможно, вы давно откладывали посещение какого-нибудь специалиста или хотели "сесть" на правильное питание - это время пришло.

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