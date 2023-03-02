Терапевт раскрыла факторы, которые приводят к образованию желчных камней

Существует множество различных опасных факторов, которые могут привести к желчным камням. Подробно о них рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова, сообщает портал tut-news.ru. Эксперт отметила, что около 20% жителей развитых стран страдают от желчекаменной болезни. Иногда к образованию камней приводят анатомические нарушения, такие как врожденные болезни обмена веществ и гемолитические анемии.

Но чаще всего человек сам является причиной образования камней. В желчном пузыре скапливается желчь, которую создали клетки печени. Она способствует перевариванию жиров, а также поддерживает микрофлору кишечника. Обычно желчь попадает в просвет кишечника порционно, по мере необходимости. Но при нарушении режима питания и нехватки подвижности, в пузыре возникает застой и начинают появляться камни.

Они могут возникать при беременности, однако после родов они рассасываются, чего не скажешь об обычных камнях. Если их возникает много, то избавиться от них можно только с помощью хирургического вмешательства.