Весов ждет многообещающий день, а Скорпиону необходимо сохранять самообладание

Овен. Не все в этот день пойдет гладко, будут причины для волнений. Особенно сложным этот период окажется для тех, кто занят решением финансовых проблем; тут справиться с трудностями удастся далеко не с первой попытки. Возможны разногласия с коллегами и руководством. Старайтесь не раздражаться и проявить терпение. Телец. В этот день вы можете быть не очень дружелюбны и едва ли не всех вокруг готовы подозревать в чем-то нехорошем. Надо сказать, что для этого есть причины: недоброжелатели активизируются, могут пытаться воздвигнуть преграды на вашем пути, помешать осуществить задуманное. Однако не обижайте недоверием самых близких людей: они будут на вашей стороне, поддержат добрым словом, придут на помощь в трудный момент.

Близнецы. Действуете так, как подсказывает интуиция. Есть шанс найти короткий и простой путь к успеху, реализовать то, что было давно задумано. Необычные идеи окажутся удачными, смелые планы удастся быстро воплотить в жизнь. Одна из причин ваших побед – умение ладить с людьми, привлекать на свою сторону даже тех, кто прежде поддерживал ваших недоброжелателей.

Рак. Там, где окружающие нервничают и теряют голову, вы в этот день будете сохранять спокойствие, делать именно то, что нужно. Ошибки не исключены, но исправите вы их быстро, поэтому серьезных потерь можно не опасаться. Работа будет отнимать больше времени, чем обычно. Не исключено, что какие-то запланированные дела из-за этого придется отложить.

Лев. В этот день вам предстоит решать чужие проблемы, заниматься не слишком интересными, но очень полезными для всех делами. Будет возможность показать себя с хорошей стороны, продемонстрировать свои таланты и способности, привлечь внимание влиятельных особ. Вероятны приятные знакомства, которые могут получить романтическое продолжение, если вы проявите инициативу, покажете, что человек вам симпатичен.

Дева. Вам звезды советуют держаться в тени и не делать ничего такого, что обратило бы на вас внимание вышестоящего руководства. Несмотря на то, что вам непременно будет хотеться действовать инициативно и отстаивать свою точку зрения, тем не менее, ваши инициативы не найдут понимания и поддержки у начальства

Весы. Вас ждет многообещающий день. Не отказывайтесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Это заметно увеличивает ваши шансы добиться успеха. Возможны полезные знакомства, встречи с людьми, благодаря которым вы сможете реализовать свои смелые деловые планы, добиться увеличения доходов, укрепить свои профессиональные позиции. Вероятны удачные сделки.

Скорпион. Сохраняйте самообладание, В этот день оно необходимо для успеха. Очень опасно будет идти на поводу у эмоций: под их влиянием вы можете совершать поступки, о которых немедленно начнете сожалеть, говорить то, чего не следовало бы, рискуя разрушить то, что с большим трудом создавали.

Стрелец. Чтобы добиться успехов, в этот день вам нужна будет поддержка. Не отказывайтесь от помощи, которую наверняка предложат давние союзники и новые знакомые. Ваши идеи очень хороши, многие готовы поучаствовать в их реализации. Вам нужно будет следить за тем, чтобы никто не допустил ошибок. Подходящий день для проявления инициативы в деловой сфере и в личной жизни. Не бойтесь говорить о самом важном: вас поймут правильно.

Козерог. Не спешите. Что бы вы ни планировали, чем бы ни собирались заняться, в этот день вам нужно дождаться благоприятного момента, чтобы реализовать задуманное. Если вы возьметесь за дело слишком рано, то напрасно потратите силы. Возможно, что окружающие не всегда смогут понимать вас. Постарайтесь не поддаваться на провокации, не доводить дело до конфликта. Важно сохранить хорошие отношения.

Водолей. Подходящий день для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. Главное – чтобы оно было вам действительно интересно. Интуиция подскажет, в чем можно добиться успеха, а на что лучше вовсе не тратить времени. На работе стоит прислушиваться к советам коллег; это позволит сэкономить силы, найти оптимальное решение сложного вопроса. Руководство оценит вашу инициативу.