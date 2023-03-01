Ухтинца лишили автомобиля через месяц после покупки

Городской суд в Ухте рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Об этом сообщила прокуратура региона.

Суд установил, что в 2022 году в начале декабря ухтинец, которого ранее привлекли к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование, приобрел автомобиль “ВАЗ”. В конце декабря сотрудники ГИБДД остановили мужчину за рулем машины и заподозрили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.