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Воркутинец подарил мошенникам 250 тысяч рублей ради измены супруге

Воркутинец подарил мошенникам 250 тысяч рублей ради измены супругеФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В полицию города Воркута обратился 25-летний житель. Он рассказал стражам правопорядка, что у него похитили крупную сумму денег. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Молодой человек рассказал полицейским, что после ссоры с супругой, он решил обратиться на сайт по оказанию интимных услуг. Мужчина выбрал объявление с девушкой и вступил в переписку. Она, в свою очередь, попросила перед встречей перевести предоплату.

Мужчина согласился на это и отправил ей деньги. После зачисления девушка попросила также оплатить страховку в качестве залога за ее безопасность. Молодой человек сделал еще один перевод. В общей сложности житель Воркуты отправил злоумышленникам 250 тысяч рублей. Свидания мужчина так и не дождался, после чего обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что мошенники общались с потерпевшим из Ростовской области.
 

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