Воркутинец подарил мошенникам 250 тысяч рублей ради измены супруге

В полицию города Воркута обратился 25-летний житель. Он рассказал стражам правопорядка, что у него похитили крупную сумму денег. Об этом сообщили в МВД по Коми.

Молодой человек рассказал полицейским, что после ссоры с супругой, он решил обратиться на сайт по оказанию интимных услуг. Мужчина выбрал объявление с девушкой и вступил в переписку. Она, в свою очередь, попросила перед встречей перевести предоплату.