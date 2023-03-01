Воркутинец подарил мошенникам 250 тысяч рублей ради измены супруге

В полицию города Воркута обратился 25-летний житель. Он рассказал стражам правопорядка, что у него похитили крупную сумму денег. Об этом сообщили в МВД по Коми.
Молодой человек рассказал полицейским, что после ссоры с супругой, он решил обратиться на сайт по оказанию интимных услуг. Мужчина выбрал объявление с девушкой и вступил в переписку. Она, в свою очередь, попросила перед встречей перевести предоплату.
Мужчина согласился на это и отправил ей деньги. После зачисления девушка попросила также оплатить страховку в качестве залога за ее безопасность. Молодой человек сделал еще один перевод. В общей сложности житель Воркуты отправил злоумышленникам 250 тысяч рублей. Свидания мужчина так и не дождался, после чего обратился в полицию.
Правоохранители выяснили, что мошенники общались с потерпевшим из Ростовской области.