В Коми сгорела частная пилорама

В Визинге почти дотла сгорела пилорама. Пожар произошел рано утром 1 марта 2023 года. Причины возгорания пока неизвестны.

На частной пилораме, которая находится на улице Набережная в селе Визинга Сысольского района, около четырех утра произошел пожар. Когда на место выехали пожарные огонь уже распространился на 500 квадратных метров в глубь здания.