В Коми сгорела частная пилорама

В Визинге почти дотла сгорела пилорама. Пожар произошел рано утром 1 марта 2023 года. Причины возгорания пока неизвестны.
На частной пилораме, которая находится на улице Набережная в селе Визинга Сысольского района, около четырех утра произошел пожар. Когда на место выехали пожарные огонь уже распространился на 500 квадратных метров в глубь здания.
Для борьбы с возгоранием привлекли 25 человек и восемь спецмашин. Ликвидировать открытое горение удалось ли к 9 утра. К счастью, пострадавших людей не было. На месте проводилась проливка и разборка конструкций.